Фінляндія оголосила про виділення нового пакету допомоги Україні на 400 млн євро [ Редагувати ]
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Міноборони Фінляндії оголосило про надання 12-го пакету військової допомоги для України на суму 400 млн євро.
Про це повідомляє Міноборони Фінляндії.
"Україна, як і раніше, потребує підтримки для захисту своєї території, і нинішній пакет військової техніки явно є найбільшим на сьогоднішній день.Фінляндія постачає в Україну важку артилерію та боєприпаси", - заявив міністр оборони Мікко Савола.
При цьому глава відомства не уточнив, яку саме техніку поставлять в Україну.
"З оперативних причин і для забезпечення того, щоб доставка досягла місця призначення, більш детальна інформація про зміст допомоги, спосіб доставки або графік не буде надана", - пояснили в міністерстві.
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