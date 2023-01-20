Прикордонники знищили групу окупантів за допомогою БПЛА (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Прикордонники на східному фронті за допомогою БПЛА з тепловізійною камерою знайшли та знищили групу російських військових.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України в Telegram.
Оператор БПЛА з тепловізійною камерою встановив розміщення групи окупантів та передав дані прикордонникам-мінометникам, які своєю чергою вдарили чітко по цілі.
"Втрати противника встановлюються", - заявили в ДПСУ.
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