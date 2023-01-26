Після вторгнення в Україну путін для мене ніхто - Зеленський [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив, що його не цікавить зустріч з володимиром путіним, оскільки не розуміє, хто ухвалює рішення в росії, а після вторгнення в Україну кремлівський диктатор для нього - ніхто. Про це глава держави заявив в інтерв'ю Sky News, відповідаючи на запитання, чи допоможе зустріч з путіним закінчити війну.
Мені (зустріч з путіним - ред.) це не цікаво. Не цікаво зустрічатися, не цікаво говорити. Чому? Тому що у нас була зустріч із ним у Нормандському форматі, це було перед повномасштабним вторгненням. Я бачив людину, яка говорила одне, а робила інше.
Я дійсно не розумію, хто приймає рішення в Росії... Я просто хочу, щоб вони якнайшвидше припинили війну і якнайшвидше залишили нашу країну. Я можу вам точно сказати, якщо вони покинуть нашу територію, війна припиниться. Ось і все.
На запитання, чи не запізно для переговорів, Зеленський відповів:
Після повномасштабного вторгнення для мене путіна ніхто.
19 січня президент Володимир Зеленський заявив, що не впевнений у тому, що володимир путін досі живий.
Переговори між Україною та росією припинилися у травні 2022 року. 4 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ, який унеможливлює подальші переговори з президентом росії, доки ним є володимир путін.
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