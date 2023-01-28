Астролог Влад Росс назвав місяці 2023 року, які стануть переможними для України.

Хороших новин варто чекати вже навесні 2023 року: за словами астролога, у гороскопі головнокомандувача ЗСУ, генерала Валерія Залужного березень та квітень - переможні. Однак перед цим буде російський наступ у лютому.

"Я завжди казав, у гороскопі нашого головкому Залужного – друга половина березня-квітень просто переможні. Звичайно, після наступу рф у лютому буде їм дана дуже чітка відповідь у другій половині березня-квітні. А травень взагалі може стати героїчним та переможним", – прогнозує Влад Росс