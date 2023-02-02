Інформація про третього загиблого внаслідок удару по Краматорську не підтвердилася. Людину реанімували.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павла Кириленка в ефірі телемарафону.

За останніми даними, госпіталізовано вісім осіб, з них двоє - у тяжкому стані.

Раніше в ДСНС повідомили, що з-під завалів витягли тіла трьох загиблих. Двох людей вдалося врятувати. Також повідомлялося, що унаслідок удару постраждала 21 особа, вісьмох госпіталізували.

Нагадаємо, увечері, 1 лютого, російські військові завдали ракетного удару по багатоповерхівці в Краматорську з використанням "Іскандеру".