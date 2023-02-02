Удар по Краматорську: нові дані про загиблих [ Редагувати ]
Інформація про третього загиблого внаслідок удару по Краматорську не підтвердилася. Людину реанімували.
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павла Кириленка в ефірі телемарафону.
За останніми даними, госпіталізовано вісім осіб, з них двоє - у тяжкому стані.
Раніше в ДСНС повідомили, що з-під завалів витягли тіла трьох загиблих. Двох людей вдалося врятувати. Також повідомлялося, що унаслідок удару постраждала 21 особа, вісьмох госпіталізували.
Нагадаємо, увечері, 1 лютого, російські військові завдали ракетного удару по багатоповерхівці в Краматорську з використанням "Іскандеру".
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