Над Аляскою збили непізнаний об'єкт - Білий дім [ Редагувати ]
У пʼятницю, 10 лютого, американські військові за дорученням президента США Джо Байдена збили непізнаний об'єкт над Аляскою. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє The New York Times.
Невідомо, чи це була повітряна куля.
Повітряний об'єкт був збитий, оскільки він рухався на висоті, яка робила його потенційною загрозою для цивільних літаків.
Кірбі додав, що Байден наказав збити об'єкт "від надміру обережності".
Він також уточнив, що немає жодної ознаки військової загрози для людей на землі від цього об'єкта. При цьому офіційні особи США поки що не можуть підтвердити, чи було на збитому об'єкті якесь обладнання для спостереження.
Також американські чиновники у коментарі виданню зазначають, що невідомо, чи належав об'єкт ворожій державі, чи це була комерційна чи дослідницька операція, яка збилась зі шляху.
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