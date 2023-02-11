Сили оборони на деяких ділянках фронту відновили втрачені позиції - Залужний [ Редагувати ]
Сили оборони на деяких ділянках фронту відновили раніше втрачені позиції й закріпилися. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний за результатами розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.
Поінформував свого колегу про підсумки останньої масованої ракетної атаки ворога, підкреслив значення засобів протиповітряної оборони і вкорте подякував за їхнє надання. Поділився занепокоєнням у звʼязку з використанням росією морських надводних дронів, що створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі.
Воєначальники також обговорили перебіг бойових дій. Найбільш напружена ситуація сьогодні на Донецькому напрямку, тут противник здійснює щодня до 50 атак. Запеклі бої тривають в районі Вугледара і Марʼїнки.
Ми надійно тримаємо оборону. На деяких ділянках фронту нам вдалося відновити раніше втрачені позиції і закріпитися там. Попри постійний тиск ворога, ми продовжуємо утримувати під контролем Бахмут і вживаємо заходів для стабілізації лінії фронту довкола цього міста.
Нагадаємо, окупанти намагаються перерізати дороги до Бахмута.
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