У суботу ввечері, 11 лютого, у селі Вакіджварі, що на заході Грузії, стався сильний землетрус. Магнітуда сягнула 4,9 бала. Про це повідомляє Перший канал Грузії.

Як зазначили у Національному центрі сейсмічного моніторингу, осередок підземних поштовхів був на глибині 4,96 кілометра.

Землетрус зафіксували о 19:33 за тбіліським часом (17:33 за Києвом). Наразі інформації про жертв чи руйнування немає.