У Грузії сильний землетрус [ Редагувати ]
Фото: pexels
У суботу ввечері, 11 лютого, у селі Вакіджварі, що на заході Грузії, стався сильний землетрус. Магнітуда сягнула 4,9 бала. Про це повідомляє Перший канал Грузії.
Як зазначили у Національному центрі сейсмічного моніторингу, осередок підземних поштовхів був на глибині 4,96 кілометра.
Землетрус зафіксували о 19:33 за тбіліським часом (17:33 за Києвом). Наразі інформації про жертв чи руйнування немає.
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