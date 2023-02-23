Без повернення Криму не буде миру - Зеленський [ Редагувати ]
Лише деокупація Криму допоможе встановити мир в Україні та Європі.
Про це сказав в інтерв'ю президент Володимир Зеленський для ВВС.
За словами президента, допоки Україна не поверне собі Крим - для всього світу не буде миру.
"Я вважаю, що ні. Не буде нормального миру для України, українців, Європи, світу", - сказав Зеленський журналісту.
Він також зауважив, що для припинення війни необхідно на світовому рівні підтримувати суверенітет й територіальну цілісність кожної країни.
"Це означає: якщо ми дійсно хочемо зупинити війну, то ми маємо знайти рішення на світовому рівні... необхідно підтримувати все це, суверенітет й територіальну цілісність кожної країни. Тому, будь ласка, ви (росіяни - ред.) повинні повернутися на свою територію, деокупувати нашу територію, всю територію, яка була визнана світом, включно з Росією, з 1991 року", - сказав Зеленський.
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