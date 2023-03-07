Генсек ООН приїхав до України [ Редагувати ]
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш уже перебуває на території України. Завтра, 8 березня, у нього запланована зустріч із президентом Володимиром Зеленським.
Про це заявив заступник офіційного представника генсека Фархан Хак.
"Генсек Антоніу Гутерреш вранці прибув до Польщі. Наразі він перебуває в Україні, прямуючи до Києва, де він у середу зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити продовження чорноморської зернової угоди в усіх аспектах", - заявив він.
При цьому Хак зазначив, що це третій візит Гутерреша за останній рік.
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