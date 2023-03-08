"Боєприпаси для України можуть закупити з фондів ЄС" - Боррель [ Редагувати ]
Кошти з європейських оборонних фондів потрібно направити на закупку боєприпасів для України. Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Telegraph.
Це допоможе пришвидшити розв'язання питання з дефіцитом снарядів.
Він зазначив, що країни ЄС повинні визначитися з пріоритетами щодо допомоги України. На його думку, нагальним питанням залишається закупівля снарядів для українських військових.
Тому Боррель закликав міністрів оборони країн Євросоюзу направити кошти з європейських фондів на виробництво боєприпасів.
Перше, що потрібно зробити, це використати те, що ми маємо. Якщо країни-члени готові надати більше, я буду радий. Але сьогодні давайте будемо реалістами та прагматичними та обговоримо те, що можна прийняти сьогодні.
Водночас глава Міноборони Естонії Ханно Певкур вважає, що європейські оборонні компанії зможуть збільшити об'єми виробництва з новими інвестиціями.
Коли ми принесемо ці свіжі гроші, це також збільшить потужність промисловості. Це те, що нам у будь-якому випадку потрібно також і в майбутньому, щоб європейські промислові підприємства були здатні виробляти більше снарядів.
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