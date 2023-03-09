Ракетна атака: школи Київської області перевели на дистанційний режим [ Редагувати ]
У четвер, 9 березня, школи у Київській області працюють дистанційно. Такі рекомендації прийняті Департаментом освіти й науки Київської обласної військової адміністрації. Про це повідомляє ОВА Київської області в Telegam.
Рішення обумовлене безпековою ситуацією та масованим ракетним ударом ворога, що відбувся в ніч із 8 та 9 березня. Воно стосується всіх освітніх закладів будь-яких форм власності.
За даними ОВА, закладам дошкільної освіти рекомендовано працювати в режимі чергових груп.
Закликаємо вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки.
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