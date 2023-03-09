У четвер, 9 березня, після чергового масованого ракетного удару по Україні у Свердловській області рф пролунало повідомлення про повітряну тривогу на території регіону.

Про це інформує Головне управління МНС росії по Свердловській області.

Як зазначалося, в результаті зламу серверів радіостанцій і телеканалів в ефірі прозвучала інформація про оголошення повітряної тривоги на території Свердловської області.

Відомство зазначило, що інформація про небезпеку є неправдивою і не відповідає дійсності.

У свою чергу російські пропагандисти агентства ТАСС повідомили, що подібні попередження лунали й у столиці рф Москві.