У росії пролунала повітряна тривога [ Редагувати ]
У четвер, 9 березня, після чергового масованого ракетного удару по Україні у Свердловській області рф пролунало повідомлення про повітряну тривогу на території регіону.
Про це інформує Головне управління МНС росії по Свердловській області.
Як зазначалося, в результаті зламу серверів радіостанцій і телеканалів в ефірі прозвучала інформація про оголошення повітряної тривоги на території Свердловської області.
Відомство зазначило, що інформація про небезпеку є неправдивою і не відповідає дійсності.
У свою чергу російські пропагандисти агентства ТАСС повідомили, що подібні попередження лунали й у столиці рф Москві.
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