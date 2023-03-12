У Херсоні вдруге за вечір лунають вибухи [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: соцмережа
У неділю ввечері, 12 березня, у Херсоні знову пролунали вибухи. Про це повідомляє "Суспільне".
У Херсоні знову чути вибухи.
Наразі повітряної тривоги не оголошували. При цьому також немає офіційної інформації про вибухи.
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