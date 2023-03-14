Друга повітряна тривога за день: що відбувається [ Редагувати ]
У вівторок, 14 березня, в областях України вдруге за день лунає повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляють про зліт МіГ-31К ВПС рф.
МіГ-31К — носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити. Через це тривогу оголошено по всіх областях України.
МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ;
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