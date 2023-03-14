Росіяни обстріляли Нікопольський район та пошкодили приватні будинки (фото) [ Редагувати ]
У вівторок, 14 березня, російські військові обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області та зруйнували приватні будинки.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Сьогодні від ранку до самого вечора від обстрілів постраждав Нікопольський район. Ворог атакував район важкою артилерією та БпЛА. Потерпали Покровська, Нікопольська та Марганецька громади. Минулося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Покровській громаді через обстріл загорілися господарська споруда та авто. Пожежу рятувальники загасили.
"Пошкоджені магазин та приватне підприємство, 10 будинків та 5 господарських споруд, мікроавтобус. Дві автівки понівечені, ще одна - знищена. Побиті газопроводи та лінії електропередач", - розказав глава області.
Завдали руйнувань російські снаряди і у Нікополі. Там пошкоджене приватне підприємство і 6 будинків. У Марганецькій громаді наслідки обстрілів ще з’ясовуються.
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