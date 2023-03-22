Реінкарнація радянської техніки. На Волині бійці тероборони, які несуть варту на північному рубежі, перетворили старенький БРДМ на сучасну бойову машину. Замінили більшість деталей та встановили новітнє озброєння. Встигли випробувати снігами та поліськими болотами. Після успішної роботи командування бригади вирішило поставити модернізацію старих бронемашин на потік. Репортаж Сніжани Сидорук.

Це броньована "розвідниця" волинської тероборони. Машина повністю модернізована та готова до виконання бойових завдань. Та такою вона стала нещодавно. Раніше це була старенька бойова розвідувально-дозорна машина - техніка з минулого століття. БРДМ бійцям передали рятувальники.

До справи долучилися волинські та тернопільські волонтери. За майстрів - самі терборонівці. БРДМ повністю перебрали. З "рідного" залишили лише броньований корпус.

Повністю вичистили середину. Додали дверки, які відкриваються, понаварювали ступеньки.

Старенький двигун замінили на потужний дизель від німецької вантажівки. Звідти взяли і коробку передач.

Позивний "Дєд", боєць Волинської бригади територіальної оборони:

Башня пришла зі сходу. Зняли з підбитої техніки дали друге життя їй. Трохи зробили полегшення. Вже він плавати зараз не буде, бо двигун зайняв все місце там де, мав бути водометний двигун. Ми його теж демонтували. Демонтували додаткові колеса, які тут стояли.

Після тюнінгу, кажуть бійці, з'явилася можливість встановити потужний крупнокаліберний кулемет. Тероборонівці кажуть, така машина - на вагу золота. І навіть дали їй ім'я - Вовкулака.

Отакий получився звір. Вовкулака. Башня - БТР, мерседес - двигун. Двері. Зручні підніжки можна вилізти десант додатковий. Як в середтні розмістити так і зовні.

Удосконалену "розвідувальницю" бійці вже встигли випробувати. Обкатали її засніженими лісовими дорогами та поліськими болотами.

Перевірили і на тренуваннях - нищили умовного противника. Бійці кажуть, їх модернізована машина може стріляти на ходу, а завдяки потужній зброї і по повітряних цілях, зокрема і шахедах.

Позивний "Пастор", боєць Волинської бригади територіальної оборони:

Перетворився і в час війни став на захист нашого українського народу. Ми обов'язково переможемо ворога однозначно. Слава Україні!

На одній машині бійці вирішили не зупинятися. І вже взялися за переобладнання ще кількох старих бойових машин.