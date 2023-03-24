Окупанти обстріляли Сумську область [ Редагувати ]
У п'ятницю, 24 березня, росіяни обстріляли дві громади у Сумській області. Внаслідок ворожих атак є руйнування. Про це повідомляється на сторінці Сумської ОВА.
Протягом дня росіяни здійснили обстріли території Есманської та Миропільської громад".
- Есманьська громада: росіяни били з мінометів - 11 "прильотів" та ствольної артилерії - 8 "прильотів". Внаслідок артобстрілу по одному із сіл громади пошкоджено будинок культури, адміністративне приміщення та лінію електропередач;
- Миропільська громада: 12 мін ворог скинув на Миропілля. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.
"За повідомленнями військових, формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено", - додали в ОВА.
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