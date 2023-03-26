ЗСУ збили два розвідувальні безпілотники окупантів [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські військові знищили два ворожі розвідувальні безпілотники типу "Орлан-10" та "Суперкам".
Про це повідомляє в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.
Крім того, авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження загарбників.
Підрозділи ракетних військ та артилерії, у свою чергу, вразили три пункти управління та п'ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.
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