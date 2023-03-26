Литва, Фінляндія, Швеція та США оголосили про нові оборонні пакети для України: що отримаємо і коли

Берлін надав Києву черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли інженерні танки "Dachs" - це такі машини на базі танків "Leopard", а ще запчастини до танків, озброєння та системи для виявлення дронів. Загалом за останній тиждень про нові оборонні пакети для України оголосили Литва, Фінляндія, Швеція та Сполучені Штати.