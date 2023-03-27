У понеділок, 27 березня, в Приморському районі Маріуполя підірвали автомобіль одного з командирів окупантів. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Так, о 8:07 ранку в районі ринку Бахчиванджи (Приморський район, проспект Будівельників) пролунав вибух. За попередньою інформацією, вибухнула автівка одного з командирів окупантів.