У Маріуполі вибухнула автівка одного з командирів окупантів [ Редагувати ]
У понеділок, 27 березня, в Приморському районі Маріуполя підірвали автомобіль одного з командирів окупантів. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Так, о 8:07 ранку в районі ринку Бахчиванджи (Приморський район, проспект Будівельників) пролунав вибух. За попередньою інформацією, вибухнула автівка одного з командирів окупантів.
Маріупольський спротив завдав удар в окупованому Маріуполі, підірвавши автівку одного з топ-військових. Подробиці згодом.
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