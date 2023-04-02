Росіяни обстріляли одне з сіл Куп'янського району: є жертва та поранений [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Минулої доби ворог обстріляв щонайменше 14 прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Зокрема, було атаковано село Кутьківка Куп'янського району - одна людина загинула, одна отримала поранення.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.
Зокрема, під обстрілами перебували Куп'янськ, Дворічна Піщане, Крохмальне, Западне, Уди, Ветеринарне та інші населені пункти.
"Внаслідок обстрілів с. Кутьківка Куп'янського району, на жаль, загинув 43-річний цивільний чоловік, чоловік 46 років отримав поранення. Госпіталізований у стані середньої тяжкості", - розповів він.
Крім того, у с. Великий Бурлук Куп'янського району ударом ракет С-300 пошкоджено будівлі агропідприємства, у с. Подоли Куп'янського району - приватний будинок.
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