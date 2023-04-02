В Мелітополі зранку лунають вибухи [ Редагувати ]
У неділю, 2 березня, в Мелітополі Запорізької області лунають вибухи. Відомо, що є влучання в районі локомотивного депо.
Про це повідомляє в Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Вибухова неділя для окупантів в Мелітополі. У місті лунають вибухи", - написав він.
За словами Федорова, не щастить окупантам Мелітополя з локомотивним депо.
"Вже втретє за тиждень щось там вибухає. Жителі фіксують чорний дим. Ми збираємо дані про ліквідовану техніку", - додав мер міста.
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