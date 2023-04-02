У неділю, 2 березня, в Мелітополі Запорізької області лунають вибухи. Відомо, що є влучання в районі локомотивного депо.

Про це повідомляє в Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Вибухова неділя для окупантів в Мелітополі. У місті лунають вибухи", - написав він.

За словами Федорова, не щастить окупантам Мелітополя з локомотивним депо.

"Вже втретє за тиждень щось там вибухає. Жителі фіксують чорний дим. Ми збираємо дані про ліквідовану техніку", - додав мер міста.