У Слов'янську на Донеччині міська комісія з питань захисту прав дитини ухвалила рішення примусово евакуювати дітей. Про це повідомила керівниця служби у справах дітей міської військової адміністрації Олена Соколова, передає "Суспільне".

За словами Соколової, більшість опікунських родин, дитячих будинків сімейного типу виїхали з міста, та наразі у Слов’янській громаді залишаються 23 родини, в яких виховуються 34 дитини-сироти та дитини, що позбавлені батьківського піклування.

В Донецькій області обов’язкова евакуація затверджена постановою Кабінету Міністрів від 2 серпня 2022 року. Опікуни зобов’язані евакуюватись із дітьми за межі Донецької області до більш безпечних регіонів України. Забезпечити безпеку дитині - це обов’язок опікунів і органів опіки. Ми постійно звертаємось до родин, пояснюємо, що евакуація у нас безкоштовна, ми надаємо допомогу. В грудні проводили засідання комісії і звертались до родин, давали їм місяць-два, потім нагадували постійно. 27 березня під час обстрілу Слов’янська був поранений неповнолітній. Тому ми знову вживаємо заходи і у більш суворій формі.

Опікунів, які відмовляються виїхати зі Слов’янська на Донеччині, позбавлять обов’язків, а дітей евакуюють примусово.

Ми діємо виключно згідно із повноваженнями. Але не хочемо вдаватися до таких заходів, адже більшість дітей живуть із рідними, наприклад, бабусею та дідусем, або в родини тітки та дядька. Саме тому, ми знову намагаємось переконати ці родини виїхати туди, де діти будуть у більшій безпеці.

Нагадаємо, на початку березня уряд дозволив примусову евакуацію дітей з зони бойових дій.