Про майбутній український контрнаступ у Штатах - що чинні чиновники Адміністрації Байдена, що відставні військові, - говорять постійно. Не мають сумнівів, що цей український план в якійсь момент буде реалізований. А коли саме? Тут є кілька передумов, про які кажуть американські експерти. Це і погода, і - потреба дочекатися необхідної зброї, яку і досі чекають, - пояснює один з найбільш проукраїнських дипломатів Джон Хербст.

Джон Гербст, посол США в Україні (2003-2006):

Наступ розпочнеться не раніше, ніж повністю затвердіє ґрунт після відлиги, яка все ще відбувається. Тобто, українці мають і кінець весни, і все літо, щоб почати наступальну кампанію. Але у Києві не один раз казали - їм для цього ще і потрібна зброя, яка може бити не велику відстань. Тобто ракети для артилерії із дальністю

Ми знаємо, що ті системи, які Україні передавали, "Хаймарси", мали дальність до 85-ти кілометрів. І "невеличка операція на виснаження" - коли дистанція сягне 150-ти кілометрів - це зовсім не те, що потрібно Україні. І ми знаємо, що Києву поки не обіцяють літаки. І причина в тому, що ми спостерігаємо із самого початку повномасштабного вторгнення - намагання американської адміністрації бути обережними - навіть скажу "боязкими".

Чи готова адміністрація Байдена зараз, через рік після початку повномасштабної війни, відмовитися від цих побоювань? Зобов'язана - якщо хоче перемоги України - каже один з найкращих військових експертів США, генерал Ходжес. Більше того: переконує, що Штати мають у своїй стратегії зовнішньої політики чітко прописати, що є перемогою для України.

Бен Годжес, командувач армії США у Європі (2014-2018):

Сказати – "ми із вами стільки, скільки потрібно" - замало. Чого ми хочемо досягти в цій конкретній ситуації? Як тільки чітко скажуть: ми хочемо, щоб Україна перемогла, а це означає повне відновлення контролю за всією суверенною територією, тоді всі розмови – "ох, це займе багато часу на навчання", чи "ох, ми не достатньо готові"… Все це просто відпадає!!!

Станеться це, чи ні - Ходжес у будь-якому разі вважає життєво необхідним для України не просто організувати контрнаступ, але і зробити його більш комплексним і масштабним. І ось його план.

Бен Годжес, командувач армії США у Європі (2014-2018):

Це має бути всеохоплююча кампанія - не лише танки, які проторюють шлях, а й дії партизан та спецназу. Друге - українська авіація. Мій друг Сем Гардінер, чудовий військовий аналітик, підрахував, що Україна здійснює поки лише близько 10% всіх вильотів, на які вона здатна.

Всі постійно кажуть про F-16… Але на лінії фронту потрібні ж і бомби малого діаметру, і великі безпілотники, що здатні проводити у повітрі до 25-ти годин. Є технічні засоби, що здатні забезпечити той ефект, який потрібен Україні.

Яким саме має бути цей "ефект"? Будь-яка військова операція, має ж заздалегідь формулювати очікувані цілі… Орієнтири - куди хочуть дійти, які території звільнити… І Ходжес радить Україні під час нової кампанії обов'язково перерізати сухопутний коридор до Криму. І дуже детально пояснює - чому це так важливо.

Бен Годжес, командувач армії США у Європі (2014-2018):

Крим є територією, яка вирішуватиме хід війни. Українці могли знищити кожного російського солдата в радіусі 150-ти миль від лінії фронту - і це не змінило б стратегічного результату!!! Але якщо ви звільняєте Крим - це моментально все змінює. Як конкретно це зробити? По-перше, ми маємо його ізолювати.

Тобто - розірвати два шляхи, які з'єднують Крим із Росією. Перший, вочевидь, знаменитий Керченський міст. Українці вже один раз по ньому вдарили, і я підозрюю, що зроблять це ще раз. Друге - звісно ж, "наземний коридор". Головне завдання - почати ізолювати півострів, почати створювати незручності для російських підрозділів, які там знаходяться. Для цього треба більше високоточної зброї великої дальності. Добре, якщо немає цього… Тоді ЗСУ треба підійти ближче, щоб використовувати "Хаймарси" та реактивні снаряди до них, Ге-Ем-Ел-Ер-Ес, які дістають на 90 кілометрів!

Ходжес каже - так, Росія створила лінію ешелонованої оборони, майже 900 кілометрів укріплень. Але якщо у Кремлі думають, що це - ресурс для стримування ЗСУ, то на думку генерала, все навпаки! Оскільки лише розпорошує російські сили. А Україна і не має наступати на всьому 900-кілометровому фронті!

Бен Годжес, командувач армії США у Європі (2014-2018):

Варто прорвати вузьку ділянку, всього 50-т кілометрів, за допомогою танків та бронемашин і артилерії; із авіаційною підтримкою! І у підсумку розрізати цей сухопутний міст! Щойно Крим буде повністю ізольований - вам потрібно вдарити по Севастополю. Є авіабаза у Саках, є величезний логістичний центр у Джанкої. Вдарити по цих об'єктах - і росіяни більше не зможуть використовувати Крим як майданчик для підготовки всіх своїх операцій. Саме це змінить настрої у Кремлі настільки серйозно, що у них не буде вже бажання продовжувати бойові дії.

Але для того, щоб це план, про який кажуть військові, міг бути повністю реалізований, потрібні і додаткові політичні кроки - кажуть дипломати. Пояснюють - варто Білому дому публічно заявити, що США не будуть рахуватися із "червоними лініями", які проводить Путін (а Крим - очевидно, одна з них) - вся операція піде по-іншому. Ефективніше, швидше, результативніше.

Джон Гербст, посол США в Україні (2003-2006):