На війні загинув диригент Київської опери Костянтин Старовицький. Про це повідомляється у Facebook Київської Опери, де чоловік працював до війни.

Він отримав смертельне поранення під час ворожого обстрілу на Краматорському напрямку.

У чоловіка залишилися дочка, дружина та літня мама.