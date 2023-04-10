На війні загинув диригент Київської опери Костянтин Старовицький [ Редагувати ]
На війні загинув диригент Київської опери Костянтин Старовицький. Про це повідомляється у Facebook Київської Опери, де чоловік працював до війни.
Він отримав смертельне поранення під час ворожого обстрілу на Краматорському напрямку.
У чоловіка залишилися дочка, дружина та літня мама.
Вічна шана захиснику! Співчуття рідним!
по темі
В Україні військове командування змінило деякі свої військові плани. Це сталося після "зливу" секретних американських документів у мережу
Українські захисники за минулу добу знищили ще 670 російських окупантів
У пункті пропуску "Табаки" прикордонники з митниками виявили ковчег з мощами 80 святих, ікону та храмовий аналой
У понеділок, 10 квітня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію щодо ситуації в країні, станом на ранок
Держава-терорист росія черговим обстрілом житлових районів Запоріжжя ставить себе у ще більшу ізоляцію від світу та людства