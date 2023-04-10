Окупант поскаржився на нестачу озброєння в армії рф (перехоплення) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російській армії не вистачає озброєння, тому командування перекваліфіковує свої підлеглих.
Про це пише в Telegram Головне управління розвідки України.
Як розповів росіянин, коли він з товаришами прибув на фронт, то танкісти лишились без техніки. Їм сказали, що танків немає, тому вони будуть перекваліфіковані у піхоту.
"Так, у них були прильоти, вони танкісти. Ми їхали сюди разом, з вагонів висаджувались і машину чекали. А їм, танкістам, тоді сказали, що танків немає - ви тепер піхота. Все. Автомати видали", - розповідає він.
Окрім цього він розповів, що багато російських військових зловживають алкоголем та тікають з фронту.
"П'яні всі були, вони тут спились всі. Половину полку - не знають де, не знають куди зникли", - говорить він.
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