Кабінет міністрів на засіданні 11 квітня звільнив з посади очільника Бюро економічної безпеки Вадима Мельника. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Народний депутат Ярослав Железняк написав, що Мельника звільнили за власним бажанням.

Пан Мельник майже не керував БЕБ. Він звичайно фронтив цю історію, але рулив там спочатку Гмирін (який був смотрящім за БЕБ і зараз оголошений в розшук НАБУ), а потім заступники, які йому порадили з Офіса Президента.

Ще зранку Мельник не знав, що буде мати бажання звільнитися. Навіть дві години тому БЕБ публікував новину як він з бізнес-асоціацією зустрівся.

Коли призначили йому першого заступника (з СБУ) було очевидно, що скоро Вадима Івановича попросять на вихід. Ось цей момент настав.

Тому глобально, це така собі перемога. Треба боротися за повне перезавантаження органу, а не змін "весільних генералів". І тут МВФ нам в допомогу.