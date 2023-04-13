Німеччина дозволить Варшаві передати в Україну МіГ-29 - ЗМІ [ Редагувати ]
Федеральний уряд Німеччини планує дозволити Польщі передачу в Україну п'яти літаків МіГ-29.
Про це пише Süddeutsche Zeitung.
Відомо, що мова йде про літаки зі старих запасів НДР, яка Варшава колись отримала від Берліну.
"Берлін дозволить Варшаві передачу Києву МіГ-29 із запасів колишньої НДР, рішення буде ухвалено вже сьогодні", - пише видання.
Раніше ЗМІ стало відомо, що Польща планує попросити дозвіл у Німеччини щодо передачі повітряних суден. Повідомлялось, що відповідний лист вже надійшов у Берлін.
по темі
Вплив Китаю на росію матиме далекосяжні наслідки для Європи та відносинах з КНР
Німеччина може відмовитись видавати візи російським спортсменам
Для українців до кінця травня 2023 року продовжили безоплатний проїзд потягом Перемишль - Ганновер. Відправлення з Перемишля відбуватиметься по непарних числах квітня о 22:30. При собі не потрібно мати посадкові талони. Треба лише пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу
Пожежа на складах у кварталі Ротенбургсорт у Гамбурзі призвела до появи токсичної хмари диму, яка нависла над містом та загрожує здоров'ю місцевих жителів
Польща тимчасово припинить закупівлю українського зерна, оскільки через імпорт почалися проблеми з цінами на внутрішньому ринку