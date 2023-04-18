Таких повеней у Дмитрівці не було ще із сімдесятих років минулого століття.

Водопілля охопило Черкащину! В області досі червоний рівень небезпеки, хоча місцями велика вода почала потроху відступати. Найбільш постраждалими районами досі залишаються Золотоніський, Черкаський та Канівський. Більше про ситуацію - Станіслав Кухарчук.

Село Хрещатик на правому березі Дніпра неподалік Черкас. Велика вода сюди прийшла минулого тижня й досі не відступає. Глибина на тутешніх вулицях подекуди сягає двох метрів, тож єдиний засіб пересування - човен. Більшість місцевих жителів рятувальники евакуювали ще у перші дні потопу. Тим, хто лишається, працівники ДСНС підвозять питну воду та продукти.

А так виглядає село Матвіївка вже на лівобережжі Дніпра. Вулиці у низині непроїзні, більшість дворів перетворились на озера, а поля швидше нагадують дніпровські плавні. Вода скрізь, навіть там, де її не видно.

У Матвіївці, так само як і в Хрещатику з берегів вийшов Дніпро і почав видавлювати на поверхню ґрунтову воду. Із села вже евакуювали одинадцять людей. Олексій з родиною ризикнув залишитись. Каже, у п'ятницю, коли вода різко почала прибувати - було навіть страшно.

Олексій, житель села Матвіївка:

У п'ятницю було дуже напряжно. Думали самі їхати, на день залишились, і вода почала падати. Потрошку падає - за два дні на півметра десь впала.

А це вже Дмитрівка, тут лиха наробила річка Супій, притока Дніпра, розповідає пан Іван. На відміну від Матвіївки, рівень води у селі майже не понизився. Та здебільшого тут затоплені погреби, городи та поля. Весь цьогорічний врожай пропав, скаржиться чоловік. Тепер в озимій пшениці нерестяться карасі.

Аби хоч щось зберегти, Андрій човном, а потім мотоблоком перевозить розсаду помідорів на город, бо він на пагорбі. Каже, біля будинку садити вже ніде - поле перетворилось на справжнє море.

Андрій, житель села Дмитрівка:

На тій стороні! Там вище! На тій стороні повністю вода. Хочете, я перевезу на ту сторону. Там таке саме, але більше разів в десять.

Таких повеней у Дмитрівці не було ще із сімдесятих років минулого століття. Тут вода відрізала від суходолу десятки дворів - тепер наявність гумових чобіт для місцевих, чи не єдиний шанс дістатись до цивілізації.

Станіслав Кухарчук, кореспондент:

От так - від хати до хати тільки в брід. Тому, що деякі подвір'я водою відрізані й дістатись до суходолу, до дороги можна тільки по воді.

Діти пані Люби повені радіють, бо не пішли до школи. Сім'я жінки, рятуючись від війни, переїхала у Дмитрівку з Херсонщини, і не думала, що знову опиниться в облозі. Вже третій день вона з малечею з двору ні ногою.

Любов, переселенка з Херсонщини:

Треба чоботи резинові, а в нас їх немає. Завтра сусід дасть, то будемо вже думати. Завтра і дітей будемо в школу перетягувати, будемо щось якось думати.

А от її сусідка пані Валентина геть у розпачі. Частина її обійстя вже під водою разом із санітарними й підсобними спорудами.

Валентина, жителька села Дмитрівка:

У мене каналізація вся, Іван Петрович, підтоплена. Мене вчора налякали до такого ступеня, бо якщо ще даватимуть воду, то воно все в хату піде. Я вчора вражена була всім.

І ці побоювання не безпідставні, кажуть рятувальники. Рівень води, хоча трохи й спав, але це тимчасове явище.

Андрій Даник, начальник ГУ ДСНС в Черкаській обл.:

Скажімо так - це регульований скид, який іде нижче по каскаду, але варто розуміти, що води ще дуже багато залишається. Згідно з прогнозами гідрометеоцентру, ще можливий підхід води, тому ми його чекаємо.

Підняття рівня води у ДСНС чекають від сьогодні, тому рятувальників щогодини моніторять ситуацію і в разі потреби готові до евакуації людей з місць можливого підтоплення.