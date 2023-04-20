Брудні пензлики для макіяжу - розсадники мікроорганізмів, бруду, залишків косметики, які можуть спровокувати висипання, грибкові та бактеріальні інфекції. Дерматолог Вікторія Ахтарнія в Instagram розповіла про небезпеку цього предмету для макіяжу.

Щоб захистити шкіру та знищити будь-які шкідливі бактерії, які залишаються на ваших кистях для макіяжу, дерматолог радить мити їх кожні 7–10 днів, якщо це спонжі чи пензлі для тональних основ, то після кожного використання. Найкраще такі засоби наносити просто чистими руками.

Як правильно мити пензлики для макіяжу