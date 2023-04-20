З бойового складу Військово-морського флоту росії може бути виведений флагман Північного флоту важкий атомний ракетний крейсер "Петр Великий". Про це повідомило джерело ТАСС у військово-морській сфері.

Списання крейсера "Петр Великий" може бути пов'язане з високими витратами на модернізацію.

В настоящее время вопрос о выведении "Петра Великого" из боевого состава ВМФ находится в проработке. Похоже, что опыт ремонта и модернизации однотипного ТАРК "Адмирал Нахимов" показал, что это очень затратно.

Ім'я крейсера можуть передати стратегічному атомному підводному ракетоносцю проекту 955А "Борей-А".

Частина моряків з "Петра Великого" перейшли на борт "Адмирала Нахимова" для формування нового екіпажу та "спільної роботи з командою заводу "Севмаш".

Екіпаж приступив до вивчення, приймання та обслуговування нового озброєння та обладнання модернізованого корабля. Основна частина команди буде на борту "Адмирала Нахимова" до підняття прапора, частина залишиться забезпечувати живучість "Петра Великого" і залишить його після списання зі складу флоту.

"Адмирал Нахимов" знаходиться на модернізації до рівня проекту 1144.2М. Його передача флоту очікується у 2024 році. Передбачалося, що "Петра Великого" також модернізують.

Андріївський прапор підняли на "Петрі Великому" 25 років тому. Крейсер є єдиним діючим бойовим надводним атомоходом у ВМФ рф і найбільшим неавіанесучим ударним кораблем у світі.

"Петр Великий" збудований за проектом 1144.2 (Орлан), оснащений ядерною енергетичною установкою та керованим ракетним озброєнням. Призначений для ураження великих надводних цілей, забезпечення протиповітряної та протичовнової оборони.