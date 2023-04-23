Окупанти атакують Нікополь з дронів [ Редагувати ]
Фото: АFP
У неділю зранку, 23 лютого, російські окупанти атакували Нікополь Дніпропетровської області з дронів.
Про це повідомляється у Telegram-каналі голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.
Нікополь - застосування БПЛА. Перебувайте в будівлях!
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