Армія рф обстріляла Слов'янськ ракетою С-300 [ Редагувати ]
В ніч на неділю, 23 квітня, окупанти обстріляли Слов'янськ Донецької області. Про це заявив голова Слов’янської військової адміністрації Вадим Лях у Facebook.
Цього разу ракета С-300 влучила в мікрорайоні Лісний поблизу кар’єру. Постраждали декілька приватних будинків.
За його словами, на щастя, обійшлося без жертв.
Також Лях нагадав про необхідність дотримуватися заходів безпеки.
У великодні дні утримайтеся від відвідування кладовищ та місць масового скупчення людей.
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