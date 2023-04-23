Окупанти завдали з артилерії 70 ударів по Запорізькій області [ Редагувати ]
За минулу добу окупанти здійснили 70 артилерійських обстрілів, 4 атаки з РСЗВ та 4 із застосуванням БПЛА по населених пунктах у Запорізькій області. Про це заявив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Поранення отримала одна людина.
Зокрема, за його словами, під ударом опинилися Ольгівське, Новоданилівка, Кам'янське, Гуляйпільське та ще 14 сіл і міст.
На жаль, окрім руйнувань цивільних об'єктів, у Степногірську є постраждалий - 56-річний чоловік отримав поранення під час артилерійського обстрілу.
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