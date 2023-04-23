За минулу добу окупанти здійснили 70 артилерійських обстрілів, 4 атаки з РСЗВ та 4 із застосуванням БПЛА по населених пунктах у Запорізькій області. Про це заявив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Поранення отримала одна людина.

Зокрема, за його словами, під ударом опинилися Ольгівське, Новоданилівка, Кам'янське, Гуляйпільське та ще 14 сіл і міст.