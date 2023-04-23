Скільки ракетоносіїв рф у Чорному морі [ Редагувати ]
За даними на неділю, 23 квітня, у Чорному морі вороже корабельне угруповання складається з 10 кораблів, 2 з яких підводні ракетоносії, споряджені 8 "Калібрами". Про це Telegram у Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.
В Чорному морі вороже корабельне угруповання складається з 10 кораблів, серед яких 1 великий десантний корабель і 2 підводних ракетоносії, споряджені 8 "Калібрами".
За його словами, загроза ракетного удару залишається, повторення ворожих атак прифронтових територій керованими авіаційними бомбами цілком імовірне, загроза атак дронами-камікадзе типу Shahed-131/136, зокрема в нічний час, дуже висока.
Не нехтуйте сигналами повітряних тривог, уникайте скупчення людей, в тому числі і в зв’язку з поминальними днями. Будьте пильні та уважні на територіях, де тривають стабілізаційні заходи, і на морському узбережжі. Погода сприяє винесенню морських мін.
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