За даними на неділю, 23 квітня, у Чорному морі вороже корабельне угруповання складається з 10 кораблів, 2 з яких підводні ракетоносії, споряджені 8 "Калібрами". Про це Telegram у Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.

В Чорному морі вороже корабельне угруповання складається з 10 кораблів, серед яких 1 великий десантний корабель і 2 підводних ракетоносії, споряджені 8 "Калібрами".

За його словами, загроза ракетного удару залишається, повторення ворожих атак прифронтових територій керованими авіаційними бомбами цілком імовірне, загроза атак дронами-камікадзе типу Shahed-131/136, зокрема в нічний час, дуже висока.