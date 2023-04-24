Український військовий, який втратив на фронті ногу, пробіг Лондонський марафон. Роман Кашпур подолав на протезі 42 кілометри, зібрав кошти на допомогу пораненим захисникам України.

Роман втратив ногу у 2019 році внаслідок підриву на ворожій міні, але це не заважає йому встановлювати рекорди та надихати інших. Кашпур пішов захищати свою Батьківщину на сході ще коли йому було ще 19 років, у 22 роки розвідник втратив кінцівку поблизу Мар'їнки. Після цього він знайшов себе у спорті.