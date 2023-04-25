Ворог продовжує обстрілювати Запорізьку область та вганяти у паніку населення. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Ніч у нас як завжди минула дуже гаряче. Нас ворог обстріляв 111 разів. В тому числі, вчора з обіду почали йти по нашим населеним пунктам, які знаходяться на лінії розмежування з авіаційний керованих ракет. На зараз у нас поранена одна жінка 57 року народження. Як завжди ворог обстрілює і по цивільній інфраструктурі. Наприклад, вчора по Степногірську він вдарив градами і майже всі гради потрапили до дитячого садочку. На щастя, там нікого не було. Вчора був обстріл, на нас скинули 5 авіабомб, а зазвичай це артилерійські обстріли і їх близько 100 на добу", - зазначив Малашко.

Він додав: "Здебільшого це хаотичний вогонь і дійсно паніка для населення. Сказати, де цілі - неможливо від слова зовсім".

Також Малашко розповів як працює нині ЗАЕС.

"Йде постійний тиск на всіх українців, які знаходяться на окупованих територіях щодо отримання паспортів. Якщо говорити про ЗАЕС, вони робили і фейкові профсоюзи, пропонували їм дотації. Але здебільшого ЗАЕС зараз використовується як склад боєприпасів. Вони там зберігають техніку, проводять певні навчання. Станція зараз працює, її підтримує наше українське живлення, вона не працює на викид електроенергії, її тільки підтримують", - резюмував начальник Запорізької ОВА.