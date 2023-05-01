У Болгарії відбулася спроба замаху на генерального прокурора Івана Гешева. Авто з ним хотіли підірвати.

Про це повідомляє БГНЕС.

Вибуховий пристрій заклали біля села Ковачівці, через яке Гешев у складі кортежу мав вирушати на захід. Бомбу висадили в повітря перед автомобілями, ніхто не постраждав.

При цьому заступник генерального прокурора Борислав Сарафов в ефірі каналу bTV заявив, що через вибух утворився вогняний стовп заввишки 4-5 метрів. Також на місці інциденту залишилася вирва глибиною 30-40 см та діаметром майже три метри.

У публічному просторі було відомо про плани Гешева відвідати Туреччину, тому правоохоронці перевіряють, чи не відбувся витік інформації про зміну маршруту кортежу.

За словами генсека Міністерства внутрішніх справ Болгарії Петра Тодорова, на місці вибуху вже працюють правоохоронці та слідчі, а для розслідування створено штаб.

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Болгарії Гіліб Донєв завтра, 2 травня, проведе нараду, на якій обговорять заходи через інцидент.

Причини спроби замаху на генпрокурора поки що залишаються невідомими.