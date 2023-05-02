"Риторика змінюється": Бідний про те, чому росіян почали допускати до спортивних змагань [ Редагувати ]
Організатори спортивних змагань намагаються прикритись гаслом "Спорт поза політикою", яке як ми бачимо сьогодні виявляється повністю неспроможним. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив заступник Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний.
"Це дуже дивна позиція, коли пан Бах на початку війни був в Україні, зустрічався з президентом, відвідував зруйновані спортивні об'єкти і особисто казав, що це безпрецендента ситуація. І рішення було однозначним про недопущення росіян і білорусів до спортивних змагань. А сьогодні риторика чомусь починає змінюватись і ми можемо лише це пов'язати із нарощеннім країною агресором свого ресурсу, потенційного лобістського ресурсу, щоб повернути на міжнародну арену своїх представників", - заявив Бідний.
Він додав: "Вони (організатори - ред.) намагаються прикритись гаслом "Спорт поза політикою", яке як ми бачимо сьогодні виявляється повністю неспроможним. Сьогодні спорт - це продовження міжнародної політики держави, і тому звісно, ми бачимо, що під різними приводами міжнародні спортивні федерації, де є потужний вплив росіян, починають вигадувати різні можливості, щоб допускати росіян до змагань. Позиція України чітка і категорична: ми проти того, щоби до кінця війни поки росія коїть військовий злочин, представники цієї країни могли брати участь в змаганнях".
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