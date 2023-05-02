Окупанти вдарили ракетами по Краматорську: які наслідки [ Редагувати ]
В ніч на вівторок, 2 травня, окупанти завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області. Поранення отримала одна людина. Про це повідомляється у Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
Вночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську - поранили 1 людину, пошкодили школу.
За даними мера Краматорська Олександра Гончаренка, крім шкільного закладу, пошкоджено 14 багатоповерхівок, лікарню та дитячий центр реабілітації.
Поранено сторожа - стан не важкий.
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