В ніч на вівторок, 2 травня, окупанти завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області. Поранення отримала одна людина. Про це повідомляється у Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Вночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську - поранили 1 людину, пошкодили школу.

За даними мера Краматорська Олександра Гончаренка, крім шкільного закладу, пошкоджено 14 багатоповерхівок, лікарню та дитячий центр реабілітації.