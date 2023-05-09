Окупанти атакували ракетами Черкаську область [ Редагувати ]
У вівторок, 9 травня, під час масованого ракетного удару по Україні, російські окупанти випустили дві ракети по Черкаській області.
Про це повідомляється у Telegram голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця.
Удосвіта ворог атакував нашу область. За попередньою інформацією, двома крилатими ракетами. З'ясовуємо деталі.
За даними Табурця, на щастя, минулось без потерпілих.
В одному з випадків ми мали незначну пожежу на місці падіння. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна в комунальному закладі.
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