У вівторок, 9 травня, під час масованого ракетного удару по Україні, російські окупанти випустили дві ракети по Черкаській області.

Про це повідомляється у Telegram голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

Удосвіта ворог атакував нашу область. За попередньою інформацією, двома крилатими ракетами. З'ясовуємо деталі.

За даними Табурця, на щастя, минулось без потерпілих.