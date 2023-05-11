Восьмирічна дівчинка з графства Вестланд на південному заході Норвегії знайшла незвичайний предмет на шкільному майданчику. Це була не дрібничка або м'яч, загублений іншим учнем, а крем'яний кинджал, вирізаний стародавніми народами, які населяли цей регіон наприкінці періоду неоліту, близько 3700 років тому.

Про це пише ancient-origins.

Школярка, яку в норвезькій пресі назвали Еліз, не знала, що це за гострий кам'яний предмет, який вона знайшла під краєм невеликого валуна. Дівчинка негайно віднесла його своїй вчительці Карен Драндж, яка припустила, що знахідка Елізи була якимсь давнім артефактом. Вона зв'язалася з окружною радою Вестланда, яка незабаром направила археологів, щоб вони оглянули загадковий об'єкт. Після ретельного вивчення, експерти ідентифікували знахідку як крем'яний кинджал і датували його 1700 роком до нашої ери.

Крем'яний ніж із тонким різьбленням має довжину майже п'ять дюймів (12 сантиметрів). Примітно, що кремінь неможливо знайти в Норвегії, а це означає, що або камінь, або сам кинджал, швидше за все, привезений з інших місць. Одна з археологів округу Вестланд, яка вивчала ножа, Луїза Б'єрре Петерсен, дійшла висновку, що кам'яний предмет, ймовірно, прибув з іншого боку Північного моря, з Данії.

Незабаром після виявлення крем'яного кинджала до школи прибула група археологів, пов'язаних із Радою графства Вестланд та Університетським музеєм у сусідньому Бергені, щоб провести розкопки на шкільному дворі. На жаль, ці розкопки виявилися безрезультатними, оскільки жодних інших артефактів не знайшли ні під землею, ні під камінням, де Еліза підібрала кам'яний ніж.

Луїза Бьєрре Петерсен визнає, що крем'яний кинджал - рідкісне відкриття. За її словами, можливо, його загубив хтось, хто проходив через цю місцевість. Також його могли залишити як жертвопринесення під час якогось ритуалу, покликаного забезпечити удачу та благословення природи. За словами Петерсен, у доісторичні часи такі ножі часто використовувався під час жертвоприношень.

Що стосується датування кинджала, то воно було зроблене на основі дизайну та стилю предмета. Ножі з такими характеристиками регулярно вироблялися і використовувалися культурами епохи неоліту, можливо для розрізання шкур тварин або збору рослин. Період неоліту закінчився в Норвегії близько 3700 років тому, а це означає, що крем'яний кинджал має бути як мінімум таким же давнім, але може бути й старшим.