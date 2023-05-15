Тіктокер "злив" у соцмережу відео руху військової колони ЗСУ: йому загрожує тюрма [ Редагувати ]
Правоохоронці викрили жителя Кіровоградщини, який зняв та "злив" у соцмережу відео руху військової техніки ЗСУ на Черкащині. Йому загрожує тюремне ув'язнення.
"За даними слідства, 30-річний житель Олександрійського району Кіровоградщини в січні 2023 року, перебуваючи в Черкаській області, на власний мобільний телефон робив фото- та відеозйомку руху колони військової техніки Збройних сил України", - повідомляє пресслужба СБУ.
Того ж дня відзнятий відеоматеріал з власним коментарем чоловік виклав на особистій сторінці соцмережі "Тікток", таким чином поширивши необмеженому колу осіб інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ з можливістю їх ідентифікації на місцевості.
Опубліковане підозрюваним відео переглянули понад 500 тисяч користувачів мережі "Тікток". Крім того, цей відеоматеріал почали поширювати російські групи в Інтернет-месенджері "Telegram" та соцмережі "Instagram".
Свої злочинні дії чоловік пояснив бажанням "наростити" аудиторію.
У спецслужбі зазначають, що під час обшуку отримали докази протиправної діяльності чоловіка.
На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру в поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, повідомляють у прокуратурі.
Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.
Служба безпеки України вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали із зазначенням місць дислокації та переміщення Сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів.
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