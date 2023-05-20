Російські війська вночі, 20 травня, завдали авіаудару по Бериславу та Кіндійці Херсонської області. Внаслідок влучення снаряда до приватного будинку є двоє загиблих - чоловік і жінка. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 20 травня близько 4:00 російські військові вчергове обстріляли м. Берислав. Ворожий снаряд поцілив у приватний будинок. Під завалами загинули чоловік і жінка. Також внаслідок удару по Кіндійці біля Херсона травми отримав чоловік. Його госпіталізовано.

За попередніми даними, окупанти здійснили авіаудари по населеним пунктам. Пошкоджено будинки мирних мешканців, господарські споруди та автотранспорт.

На місці події працюють правоохоронці, щоб задокументувати черговий воєнний злочин, вчинений військовослужбовцями рф.