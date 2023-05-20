Окупанти вдарили по Нікопольському району [ Редагувати ]
У суботу, 20 травня, війська рф обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Унаслідок обстрілу постраждала жінка.
Сьогодні знову обстріляли Нікопольщину. З важкої артилерії випустили понад 20 снарядів. Били по Нікополю та Червоногригорівській громаді.
Унаслідок обстрілу в Нікополі постраждала 46-річна жінка.
Крім цього, через ворожий обстріл пошкоджено 17 будинків - приватних і багатоповерхових. Зачепило і сонячні панелі, паркани та господарські будівлі.
Залізо агресора побило газопроводи та лінії електропередач. Без світла нині майже тисяча нікопольців.
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