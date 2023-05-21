Українські захисники збили чотири дрони-камікадзе типу Shahed-136/131. Це сталося на сході України. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Військові повітряного командування "Схід" приземлили російські "Шахеди" на східному напрямку ввечері 20 травня.

20 травня російська армія намагалася атакувати Дніпропетровську область дронами-камікадзе. Жителі Дніпрі повідомляли про вибухи. Пізніше влада повідомила, що всі ворожі безпілотники були збиті силами ППО, але точну кількість цілей не уточнювали. Відомо, що дрони збили над Синельниківським та Павлоградським районами.

Зазначимо, що окупанти почали використовувати дрони-камікадзе іранського виробництва восени минулого року під час масованих атак України. До тепер росія атакує українські міста іранськими "Шахедами".