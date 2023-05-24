Зеленський провів Ставку: що обговорювали [ Редагувати ]
У середу, 23 травня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки. Про оперативну ситуацію доповіли Головком, ГУР МО, командувачі ОСУВ "Хортиця" й "Таврія".
Від Міноборони почули про стан забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів. Проаналізували наявні й потенційні контракти на постачання та динаміку нарощування власного виробництва.
"Почали роботу над всеохопною концепцією розвитку нашої авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків. Нова організаційна структура, навчання пілотів та персоналу, необхідна інфраструктура, матеріально-технічне забезпечення тощо", - додав голова держави.
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