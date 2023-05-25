Нардеп Безгін досі не отримав покарання за продаж квартири в Криму - ЗМІ [ Редагувати ]
Народний депутат від партії "Слуга народу" Віталій Безгін досі не поніс відповідальності за співпрацю з окупаційною владою Криму.
У 2020 році він склав довіреність на продаж належної йому квартири за законами Росії на свою тітку, яка є членкинею партії "Єдіная Росія" і депутатом окупаційного "парламенту" Криму, що є порушенням українського законодавства і може кваліфікуватися як колабораціонізм.
Видання "Апостроф" нагадало про це у зв’язку з нещодавньою інформацією про націоналізацію майна Володимира Зеленського та інших громадян України в Криму.
Як стало відомо в січні 2023 року, Безгін надав довіреність своїй тітці Галині Герасимовій на продаж житла, яке йому дісталось в спадок від родичів - це квартира в Євпаторії.
"Відповідно до витягу з державного реєстру прав на нерухоме майно, який публікувався раніше в ЗМІ, Віталій Безгін володів часткою в праві власності на нерухоме майно, а саме квартири загальною площею 59.4 кв. м. у Євпаторії після того, як набув спадщину від своїх бабусі і дідуся.
Потім, уже будучи народним депутатом - він вирішив, що квартиру слід продати. І для цього задіяв своїх родичів в Криму. До слова, згідно з опублікованими даними, російські паспорти є і у його сестри Олени Безгіної, і у батьків - Наталії та Юрія Безгіних", - йдеться в статті.
На час укладання довіреності, Герасимова була і продовжує бути членом політичної партії "Єдина Росія" і депутатом Кримського "парламенту". Буквально напередодні вона розповідала про "успіхи благоустрою і невирішені проблеми" Євпаторії в інтерв’ю пропагандистському виданню "Спутнік".
"Квартиру продали за законами Росії, про що свідчить відповідний опублікований витяг з російського реєстру. Таким чином, народний депутат Безгін фактично визнав російське законодавство в Криму і вчинив правопорушення, передбачені Кримінальним кодексом України, а саме: ст. 111-1 (колабораційна діяльність) і ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії)", - йдеться в матеріалі.
Утім, відзначають журналісти, Безгін так і не став предметом глибокого розслідування, попри те, що прямо визнав суверенітет Росії над окупованим Кримом.
"Він виправдовувався, що отримав спадщину від бабусі і дідуся, які померли уже після початку окупації - а тому нібито за погодженням з Нацагентством запобігання корупції - вирішив, що надання довіреності депутатці від "Єдіної Росії" буде єдино правильним рішенням ситуації"- нагадали автори.
Втім, Нацагентство ніколи так і не підтверджувало, що нібито погодило Безгіну колаборацію з окупаційним режимом. Ба більше, в усіх роз’ясненнях цього органу прямо вказано, що продаж майна поза правилами українського законодавства є нікчемним.
Відповідно, до декларацій повинні вноситися квартири і машини з кримською реєстрацією. Натомість очевидно, що навіть сплата нотаріального мита за реєстрацію довіреності - це вже злочин з фінансування окупанта і його терористичної діяльності, пише видання.
Видання пише, що експерти постійно говорять про нікчемність рішень окупаційного уряду і відсутність підстав для вчинення будь-яких правочинів з російською владою, адже після деокупації півострова, як і інших загарбаних Росією територій, там будуть діяти закони і право власності, закріплене саме в українських реєстрах.
Щоб виконати вимоги українського законодавства і пройти процедуру продажу кримського майна так, щоб його визнала Україна - слід підписувати угоду на території, підконтрольній уряду.
"Десятки тисяч українських громадян і організацій, включно з Президентом Зеленським та Меджлісом кримськотатарського народу, вирішили не вигадувати обхідних шляхів і у жодний спосіб не йти на співпрацю з ворогом.
Але деякі представники парламенту, такі як Віталій Безгін, вочевидь вважають себе вище встановлених в країні правил. А от чому "слуга" досі не поніс відповідальність згідно з українськими законами - питання до правоохоронних органів", - резюмують автори.
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