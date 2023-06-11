Борис Джонсон пішов з парламенту Великої Британії. Екс-прем'єр каже, що його змусили скласти мандат депутата. Бо влаштували справжнє "полювання на відьом". Яка причина відставки політика та чи повернеться друг України до великої кар'єри - розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька із Лондона.

Після відставки з посади прем'єр-міністра минулого року основним місцем роботи Бориса Джонсона стала ця будівля. У будинку парламенту він працював звичайним депутатом. А отже із передньої - міністерської лави у палаті громад він пересунувся на задню, де сидять народні обранці без посад в уряді. І насправді, мало хто вірив, що Борис надовго затримається на такій позиції, все-таки звик до влади та великої політики.

Адже встиг побувати і мером Лондона, і міністром закордонних справ, і врешті главою уряду Великої Британії. Втім, його відставка з парламенту стала абсолютною несподіванкою. Сам Борис каже, був змушений піти під тиском невеликої групи людей без жодних доказів провини. Це історія часів пандемії, коли працівників Дануніг стріт 10 звинуватили у проведенні вечірок під час локдауну. Проти екс-прем'єра почали депутатське розслідування - чи не обманув він парламент, коли його запитували про гулянки. Борис запевняє, що ні, але розслідування зневажає його позицією та буквально видавлює із парламенту.

Борис Джонсон, екс-прем'єр-міністр Великої Британії (2019-2022рр):

Я тут, щоби сказати вам з рукою на серці, що я не брехав парламенту, а мої заяви були зроблені добросовісно, на основі того, що я знав і у що вірив в той момент.

В 20-річній політичній кар'єрі Джонсона було чимало падінь та злетів. Йому неодноразово вдавалося карколомно повертатися у велику політику. А найбільше він запам'ятається не лише натхненником виходу Британії із ЄС, але й головним другом України у війні проти росії.

Сам Борис зізнався, що якби не його рішучість та безапеляційність, західні лідери були би значно обережнішими в протистоянні москві. Бо не вірили в спроможність України протистояти такій силі. Саме Джонсон задав тон британському урядові, який продовжує бути рушійною силою у збройній коаліції.

Джордж Юстіс, екс-міністр довкілля Великої Британії (2020-2022рр):

Доволі кумедно, що деякі із його найсильніших сторін водночас є і його найслабкішими місцями. Він дуже прямолінійний. Вміє відкидати нісенітниці і отримувати результат. В нього дуже розвинуті інтуїція та інстинкт, і деколи він переходив межі, які інші прем'єри боялися переходити. Це була його сила, але звичайно, через цю тенденцію - не діяти обережно - він часто потрапляв у халепи.

Навряд чи ця відставка означає, що Борис Джонсон покине велику політику. Він залишається впливовою особою і на внутрішній, і на міжнародній арені. Та й ще із журналістських часів не звик тримати язика за зубами.

Тоні Траверс, експерт з політичних наук:

Навряд чи це буде кінець кар'єри Бориса Джонсона. У нього була неймовірна кар'єра, я думаю, що мало хто міг уявити, що він зможе стати мером Лондона, а ще менше, що прем'єр-міністром. Я думаю, що ми будемо бачити ще більше Бориса Джонсона. Він не стара людина, в розквіті життя. І навіть якщо не повернеться до парламенту, він продовжить залишатися публічною людиною.

Бориса називають людиною багатьох талантів, а найперше - він майстер слова. Тож цілком ймовірно, що зараз він повернеться до письменницької діяльності. І нарешті завершить біографію Вільяма Шекспіра, яку чекають вже 8 років. А може й напише власну. Існують припущення, що він повернеться в журналістику, зараз саме вакантна посада головного редактора його улюбленої газети the Telegraph.

Ну і точно не буде відбою від запитів на публічні виступи. Ще до прем'єрства за годину з трибуни Борис брав 20 тисяч фунтів - це майже мільйон гривень. А зараз за одну промову зможе отримувати більше, ніж за рік депутатом.