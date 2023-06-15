Сили ЗСУ знищили російську САУ "Гвоздика" (відео) [ Редагувати ]
Українські військові продовжують знищувати російську техніку. Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.
Зокрема, артилеристи позбавили окупантів самохідної артилерійської установки "Гвоздика".
Знищено ворожу САУ "Гвоздика.
Установку було знищено завдяки спільній роботі артилеристів Великокнязівської бригади та 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".
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